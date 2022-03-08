«Без фильтров, без масок»: Бузова без стеснения позировала на камеру без грима и укладки

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 15 лет строит карьеру на телевидении. Также блондинка также дает концерты. После развода с Дмитрием Тарасовым она начала петь.

Также артистка регулярно появляется на разных мероприятиях. Порой целый день она ходит с макияжем и укладкой. Недавно целый месяц звезда провела в Африке, где каждый день снималась.

Но теперь Ольга вернулась в Москву. Она теперь ездит на свои обычные съемки и снова дает концерты. 8 марта артистка поделилась кадрами, на которых запечатлела себя утром. Она предстала в халате и без макияжа. Также телеведущая не сделала укладку, просто убрав волос в пучок. Бузова решила показать, как выглядит без прикрас. Она поздравила подписчиц с 8 марта.

«Спасибо за возможность видеть вам нас естественными с патчами под глазами, без фильтров, без масок, девчуличики мои, поздравляю вас с праздником 8 марта! Мужчины, любите нас! Потому что без любви мы не можем! Этим миром правит только любовь!» — сказала звезда.

Поклонники признались, что не сразу узнали Ольгу. Многие отметили, что телеведущая так загорела, что стала меньше на себя похожа. «Ох, а что случилось?», «Без макияжа это хорошо, но не в этом случае», «Бузова хорошенькая, но тут узнать сложно», «Похожа на домохозяйку», — стали писать пользователи Сети.

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