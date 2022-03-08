Николь Кидман пропустила вечеринку номинантов на «Оскар» из-за обострения старой травмы

Актрисе пришлось приостановить съемки и перейти на домашний режим.

7 марта в Лос-Анджелесе прошла традиционная вечеринка номинантов на «Оскар». На ней присутствовали Кристен Стюарт, Стивен Спилберг, Брэдли Купер, Билли Айлиш и другие знаменитости.

А вот 54-летняя Николь Кидман, номинированная на «Лучшую женскую роль» за фильм «Быть Рикардо», не явилась.

Как передает издание Variety, актриса осталась дома, в Нэшвилле по предписанию врачей. Она восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия. Звезда снималась в сериале Amazon под названием Expats, когда у нее внезапно обострилась давнишняя травма. Съемки пока приостановлены.

Пожелаем госпоже Кидман здоровья, чтобы она смогла присутствовать на церемонии вручения «Оскара» в Голливуде 27 марта.

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