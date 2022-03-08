Рецепт кексов от известной актрисы
Видео
Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео

Ханна честно ответила на вопрос, остается ли она жить в России

Звезда заявила, что не хотела бы вмешиваться в политические дела.

Ханна честно ответила на вопрос, остается ли она жить в России
Ханна. Фото: Globallookpress.com

Певица Ханна в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Она сразу предупредила, что не будет отвечать на вопросы, касающиеся политики.

Комментарий Ханны
Комментарий Ханны. Фото: instagram.com/offi_hanna/

«Вы остаетесь жить в России?» — однако спросил один из пользователей.

«Странный вопрос», — ответила Ханна и не стала пояснять более подробно свой ответ.

Напомним, что за последние две недели Россию покинули сразу несколько звезд шоу-бизнеса. Многие из них отметили, что просто улетели в отпуск. При этом на них набросились с критикой. Часть поклонников считают, что они просто предали Россию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Новости googleпевица ХаннаРоссияУкраина