Ханна честно ответила на вопрос, остается ли она жить в России

Звезда заявила, что не хотела бы вмешиваться в политические дела.

Певица Ханна в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Она сразу предупредила, что не будет отвечать на вопросы, касающиеся политики.

«Вы остаетесь жить в России?» — однако спросил один из пользователей.

«Странный вопрос», — ответила Ханна и не стала пояснять более подробно свой ответ.

Напомним, что за последние две недели Россию покинули сразу несколько звезд шоу-бизнеса. Многие из них отметили, что просто улетели в отпуск. При этом на них набросились с критикой. Часть поклонников считают, что они просто предали Россию.

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