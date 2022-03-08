Ханна честно ответила на вопрос, остается ли она жить в России

Певица Ханна в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Она сразу предупредила, что не будет отвечать на вопросы, касающиеся политики.
«Вы остаетесь жить в России?» — однако спросил один из пользователей.
«Странный вопрос», — ответила Ханна и не стала пояснять более подробно свой ответ.
Напомним, что за последние две недели Россию покинули сразу несколько звезд шоу-бизнеса. Многие из них отметили, что просто улетели в отпуск. При этом на них набросились с критикой. Часть поклонников считают, что они просто предали Россию.
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