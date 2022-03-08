Певица МакSим показала дочь, которой исполнилось 13 лет

В Международный женский день девочка отмечает день рождения.

Певица МакSим постепенно восстанавливается после страшной болезни. В Международный женский день певица порадовала поклонников счастливым видео с празднования 13-летия ее старшей дочери Александры.

Артистка украсила квартиру шарами. Уже скоро они отпразднуют день рождения в кругу семьи.

Звезда, напомним, воспитывает двух дочерей. Александру МакSим родила в 2009 году в отношениях со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, через три года пара развелась.

Затем певица попыталась создать семью с бизнесменом Антоном Петровым, но и здесь не задалось. Однако молодые люди сохранили хорошие отношения, и сейчас мужчина принимает участие в воспитании дочери Марии.

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