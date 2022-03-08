Басков выступил перед спасенными жительницами ДНР и ЛНР

Николай Басков недавно признался, что испытывает серьезную травлю в связи с последними событиями на Украине. По его словам, люди шлют ему проклятия в соцсетях и ведут себя крайне агрессивно.

В Международный женский день певец поздравил прекрасную половину с праздником 8 Марта. Артист выступил перед жительницами ДНР и ЛНР.

«Мы провели концерт в Воронеже для эвакуированных и спасенных жителей ДНР и ЛНР! Это было по-особенному тепло. А для меня огромная честь — подарить женщинам минуты радости и поддержать их в тех обстоятельствах, когда это просто необходимо!» — написал Басков в Инстаграме.

Напомним, недавно продюсер шоу «Орел и решка» слила номера телефонов некоторых российских звезд. Так, в Сеть попали контакты Тины Канделаки, Николая Баскова и Олега Газманова. Артисты высказывали свое мнение относительно напряженной ситуации между странами.

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