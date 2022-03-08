Меган Маркл отсудила у сестры $75 тыс: что именно произошло между сестрами

У Меган Маркл не складываются отношения с родственниками. Герцогиня Сассекская утверждает, что на нее постоянно оказывается давление.

При этом сводная сестра Саманта, наоборот, рассказывает о двуличности Меган. А недавно и вовсе подала на нее в суд из-за интервью Маркл телеведущей Опре.

Саманту Маркл крайне возмутило, что жена принца Гарри назвала себя единственным ребенком в семье, а также солгала, когда говорила о дате их последней встречи. Родственница экс-актрисы считает, что та сделала в шоу Опры «ложные и злонамеренные заявления».

В итоге в связи со сложившейся ситуацией, Саманта, по ее словам, не может устроиться на работу и испытывает психологические проблемы. Моральный ущерб родственница оценила на 75 тысяч долларов.

Однако Меган Маркл с обвинениями не согласилась и подала встречный иск к родственнице по делу о клевете ровно на такую же сумму. Суд встал на сторону герцогини и удовлетворил его, пишет издание The Sun.

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