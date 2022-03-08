«Я имею представление о человеке»: Евгений Гришковец объяснил, почему не общается с Земфирой

Как отметил писатель, певица - не тот человек, которому можно позвонить в любой момент и попросить о помощи.

Писатель Евгений Гришковец в беседе со светской львицей Ксенией Собчак объяснил, почему не общается уже достаточно давно с певицей Земфирой.

«Я был знаком с Земфирой давно, мы приятельствовали. Я имею представление о человеке. Это не тот человек, которому можно позвонить». Евгений Гришковец

Ранее Евгений Гришковец негативно высказывался в адрес Земфиры и ее альбоме «Бордерлайн». Он отмечал, что звездная исполнительница употребляет запрещенные вещества и песни у нее в последние годы выходят соответствующие.

В ответ Земфира подала в суд на писателя, но проиграла дело. После этого в их отношениях наступили непростые времена.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.