Дочь Анастасии Заворотнюк назвала космическую цену за перелет из Таиланда через Дубай до России

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram рассказала, что застряла в отпуске в Таиланде.

По словам Анны, добираться до России они с возлюбленным будут через Дубай. Из Таиланда напрямую улететь теперь невозможно. При этом цены на билеты просто космические.

«Цены на билеты сейчас невероятные. Пока мы говорили по телефону. Это час по времени. Они поднялись на 300 долларов. В общей сложности мы заплатили 315 тысяч рублей за два билета». Анна Заворотнюк

Ранее Анна Заворотнюк говорила, что отпуск в Таиланде она планировала с любимым человеком заранее. Именно поэтому они и не отказались от него, когда в мире стало неспокойно.

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