Санкции в действии: Ирина Шейк не приняла участия ни в одном показе Недели моды в Париже

Судя по всему, российская супермодель угодила в «черный список».

Российская супермодель Ирина Шейк не приняла участия ни в одном показе Недели моды в Париже за последние десять дней. Судя по всему, звезду внесли в «черный список», потому что она по национальности русская.

Основания для этого вполне серьезные. Так накануне от участия в Парижской Неделе моды отстранили дизайнера Валентина Юдашкина. Причем об этом кутюрье узнал за день до показа. К мероприятию Валентин Юдашкин готовился целый год.

Напомним, что Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей планеты. В прошлом году она была на всех Неделях моды, где производила полный фурор.

Звезда дефилировала по подиумам Парижа, Лондона, Милана и Нью-Йорка, показывая наряды из новых коллекций многих модных домов, сообщает «Комсомольская правда».

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