К пополнению готова: беременная Тодоренко показала внушительные запасы подгузников и детского питания

Жена певца Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, перестала скрывать свою беременность, хотя официально о ней еще не объявляла. Показала звезда и свои впечатляющие запасы средств для новорожденного. Словом, ко встрече с малышом артистка подготовилась.

Тодоренко вышла на связь с подписчиками в Instagram, запечатлевшись на фоне множества упаковок подгузников и одноразовых пеленок для младенцев. Также пол был уставлен пакетами с детским прикормом – детской смесью, баночками с пюре и кашами.

По всей видимости, они с мужем только вернулись из магазина — товары еще не были распакованы из пакетов и стоят прямо на полу в прихожей.

Кстати, для съемок звезда экрана выбирает объемные наряды, чтобы не привлекать лишнее внимание со стороны, но в последнем выпуске «Маски», где является членом жюри, демонстрировала внушительный живот слишком явно.

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