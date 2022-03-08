«Я это делаю первый раз в жизни»: Лолита объяснила, почему отменила концерт в Екатеринбурге

По словам певицы, она очень хотела всех поздравить с 8 Марта, но вмешались обстоятельства.

Певица Лолита объяснила, почему вынуждена отменить концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти 8 Марта – в Международный женский день.

«Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки». Лолита

Как добавила Лолита, она хочет, чтобы зрители на ее концертах заряжались положительной энергией. К сожалению, пока это сделать в силу ряда причин невозможно. При этом она дала честное слово, что в будущем отработает на мероприятии.

Напомним, что Лолита должна была выступить в Екатеринбурге в ККТ «Космос» 8 марта. Ее выступления традиционно проходят в столице Среднего Урала с аншлагом, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.