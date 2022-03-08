«Пока малыш сидит»: у Алены Рапунцель из «Дома-2» пошел десятый месяц беременности

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель уже преодолела главный рубеж каждой беременной. У девушки наступило 40 недель, прошла дата родов, которую установили врачи как предварительную. Но чуда не произошло – девушка все еще в ожидании.

Об этом Рапунцель рассказала в своем микроблоге. Звезда реалити показала живот, который, по ее мнению, еще не опустился – то есть ничего не предвещает. И вспомнила, что своего первого ребенка родила на 41-й неделе беременности.

«Я сегодня всю ночь просыпалась от тянущих болей и ждала, что вот-вот уже и сегодня мы поедем в роддом ночью! Но пока малыш сидит – ждем. Интересно, когда мы встретимся с тобой, сыночек, какая дата будет на маем сердечке второй брошечкой», — написала Рапунцель.

Блогерша пообещала при наступлении родов сообщить поклонникам. Фолловеры тоже ждут вместе с ней скорого пополнения и переживают за любимицу.

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