Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео
Смешные коты-скейтбордисты
Видео

Не налюбуется: Самбурская в спортивном бра и легинсах блеснула стальным прессом

Звезда «Универа» решила сменить сферу деятельности

Не налюбуется: Самбурская в спортивном бра и легинсах блеснула стальным прессом
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Актриса Настасья Самбурская, прославившаяся благодаря сериалу «Универ», в своем Instagram обратилась к подписчикам. Девушка, как оказалось, всерьез занялась спортом и намерена создать целый блог, посвященный этой сфере деятельности.

«Подписывайтесь на мою будущую спортивную «телегу», — сообщила девушка.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Что именно это будет за блог, она не уточнила, но и вести его пока не начала. По всей вероятности, красотка решила сменить сферу своей деятельности. Опыт за ее плечами, кстати, уже есть, потому что несколько лет назад она уже уходила с головой в спорт и достигла тогда невероятных успехов в построении мускулистого тела.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Настасья СамбурскаяНовости googleСамбурскаяСамбурская новостифигура звезды