Не налюбуется: Самбурская в спортивном бра и легинсах блеснула стальным прессом

Актриса Настасья Самбурская, прославившаяся благодаря сериалу «Универ», в своем Instagram обратилась к подписчикам. Девушка, как оказалось, всерьез занялась спортом и намерена создать целый блог, посвященный этой сфере деятельности.

«Подписывайтесь на мою будущую спортивную «телегу», — сообщила девушка.

Что именно это будет за блог, она не уточнила, но и вести его пока не начала. По всей вероятности, красотка решила сменить сферу своей деятельности. Опыт за ее плечами, кстати, уже есть, потому что несколько лет назад она уже уходила с головой в спорт и достигла тогда невероятных успехов в построении мускулистого тела.

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