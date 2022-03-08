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«Несправедливо ушла»: поклонники шоу «Маска» негодуют после разоблачения Лошади

Выбирая между Пончиком и Лошадью, Филипп Киркоров предпочел аппетитное хлебобулочное.

«Несправедливо ушла»: поклонники шоу «Маска» негодуют после разоблачения Лошади
Лошадь. Кадр из шоу "Маска"

В четвертом выпуске шоу «Маска» претендентами на разоблачение стали Осьминог, Пончик и Лошадь. Зрители спасли головоногого, а Филипп Киркоров своим решающим голосом – хлебобулочное изделие. В итоге маску сняла Лошадь, которой оказалась заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Лошадью оказалась Нонна Гришаева. Кадр из шоу «Маска»

Но телезрители остались недовольны решением жюри. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии в Instagram-аккаунте «Маски».

«Обидно за Лошадь», «Лошадь вообще несправедливо ушла», «Лошадь выгнали абсолютно незаслуженно», «За лошадь обидно. Зачем открывать тех, где не понятно. Зато там, где уже 100% слышно кто, зачем-то тянут дальше», «Как обидно и несправедливо, что милая лошадка так рано покинула проект. Ведь никто из жюри не отгадал артистку под маской, да и зрители не имели единого мнения», «Финал сегодня на разрыв. Пончик вообще ни о чем!!! А лошадь! Талантливейшая, шикарнейшая, профи своего дела. Она чуть не плакала», — пишут люди.

Телезрители недовольны, что Лошадь рассекретили. Фото: instagram.com/maskantv/

Многие встали на защиту Лошади, уверяя, что ее пение намного талантливее исполнения Пончика. Кто-то заметил, что несправедливым оказалось объяснение Киркорова о том, что он спасал Лошадь в предыдущем выпуске от вылета, поэтому сейчас уже не сделает этого.

На проекте осталось 11 засекреченных участников. Следующий выпуск шоу выйдет в эфир НТВ 13 марта.

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