«Нам скоро три месяца!»: вернувшаяся в Москву Каролина Севастьянова огорошила пополнением в семье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике долгое время жила в Монако.

26-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако. Но из-за введенных королевством санкций в отношении России спортсменка решила вернуться в Москву.

По возвращении в столицу Севастьянова завела новый микроблог, начав общаться с поклонниками в Telegram-канале. И фанаты увидели, что у спортсменки новый член семьи. Новость буквально огорошила поклонников. Они усыпали гимнастку вопросами о том, чье это маленькое чудо на множестве фото.

«Да, у нас новый член семьи! Зовут Бонд», — сообщила Каролина.

Оказалось, что щенок лабрадора появился у Севастьяновой довольно давно и уже вовсю обжился в семье. «Нам скоро три месяца! Растем!», — объявила гимнастка.



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