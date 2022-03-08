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«Нам скоро три месяца!»: вернувшаяся в Москву Каролина Севастьянова огорошила пополнением в семье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике долгое время жила в Монако.

«Нам скоро три месяца!»: вернувшаяся в Москву Каролина Севастьянова огорошила пополнением в семье
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

26-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако. Но из-за введенных королевством санкций в отношении России спортсменка решила вернуться в Москву.

По возвращении в столицу Севастьянова завела новый микроблог, начав общаться с поклонниками в Telegram-канале. И фанаты увидели, что у спортсменки новый член семьи. Новость буквально огорошила поклонников. Они усыпали гимнастку вопросами о том, чье это маленькое чудо на множестве фото. 

«Да, у нас новый член семьи! Зовут Бонд», — сообщила Каролина.

Каролина Севастьянова показала нового члена семьи. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Оказалось, что щенок лабрадора появился у Севастьяновой довольно давно и уже вовсю обжился в семье. «Нам скоро три месяца! Растем!», — объявила гимнастка.

Каролина Севастьянова показала нового члена семьи. Фото: instagram.com/karolisha.s/

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