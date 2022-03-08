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«Такая длина утяжеляет»: Наталья Подольская допустила ошибку в наряде, выбрав укороченный комбинезон

Стилист Надя Иванова советует, как можно исправить недочет.

«Такая длина утяжеляет»: Наталья Подольская допустила ошибку в наряде, выбрав укороченный комбинезон
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Певица Наталья Подольская накануне презентовала новую песню, посвященную маме. Звезда решила приурочить мероприятие наступлению весны и Международному женскому дню.

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Для выхода в свет Подольская облачилась в молочный комбинезон с асимметричным кроем на декольте, украшенный пышным декором. Стилист Надя Иванова оценила модный выбор артистки.

 «Как идея образ неплохой. Потому что очень актуальны такие гипертрофированные романтические элементы в одежде, как объемные воланы, баски, рукава. Это интересный декор, и костюм Наташи с точки трендовости уместен», — подчеркнула стилист.

Нежный молочный оттенок костюма певице подходит, считает эксперт. Но есть замечания по фасону наряда.

«При таком объеме верха необходима соизмеримая ей нижняя часть. Я бы предпочла здесь не укороченные брюки, а наоборот, удлиненные, которые бы скрывали ноги. Может быть даже чуть с расширением, с легким клешем. Таким образом фигура смотрелась бы более вытянутой и стройной. А такая длина сейчас утяжеляет. Плюс смущает зона живота, где образуются некрасивые складочки. Появляется ощущение, что комбинезон просто мал Наталье. Поэтому необходимо корректирующее белье или размер побольше».

Прическу Надя Иванова тоже советует пересмотреть. По ее мнению, тут больше подойдет пучок, а не распущенные локоны. Также в образе не хватает аксессуаров: «Это могут быть браслеты, крупные интересные серьги, но только не колье на шею».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в фэшн-сфере 19 лет.

Надя Иванова. Фото: личный архив
Надя Иванова. Фото: личный архив

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