Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео
Смешные коты-скейтбордисты
Видео

«Жадность боком обходится»: Анастасия Решетова сообщила, что потеряла половину своего состояния

Бывшая пассия Тимати пожаловалась поклонникам на свои дела.

«Жадность боком обходится»: Анастасия Решетова сообщила, что потеряла половину своего состояния
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

После значительного колебания курса рубля отечественная валюта обновила свой исторический минимум. И бывшая возлюбленная рэпера Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова сообщила поклонникам, что серьезно из-за этого пострадала.

Об этом Решетова рассказала в своем микроблоге в Telegram, который начала вести, испугавшись блокировки Instagram.

«Когда спецом не меняла рубли, выжидая лучшего момента. Но жадность в таких делах потом боком обходится. В итоге, на данный момент я потеряла 50% своего рублевого состояния. Теперь инвестировать только внутри России», — призналась бизнес-леди.

Анастасия Решетова лишилась половины сбережений. Скриншот: t.me/anastasia_reshet

При этом, Решетова опровергла новости о том, что продает бьюти-бизнес и покидает Россию. На самом деле, это делает ее деловой партнер-франчайзи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиНовости googleновости шоу-бизнеса