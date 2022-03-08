«Жадность боком обходится»: Анастасия Решетова сообщила, что потеряла половину своего состояния

Бывшая пассия Тимати пожаловалась поклонникам на свои дела.

После значительного колебания курса рубля отечественная валюта обновила свой исторический минимум. И бывшая возлюбленная рэпера Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова сообщила поклонникам, что серьезно из-за этого пострадала.

Об этом Решетова рассказала в своем микроблоге в Telegram, который начала вести, испугавшись блокировки Instagram.

«Когда спецом не меняла рубли, выжидая лучшего момента. Но жадность в таких делах потом боком обходится. В итоге, на данный момент я потеряла 50% своего рублевого состояния. Теперь инвестировать только внутри России», — призналась бизнес-леди.

При этом, Решетова опровергла новости о том, что продает бьюти-бизнес и покидает Россию. На самом деле, это делает ее деловой партнер-франчайзи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!