Три месяца готовилась, но все отменила: Бородина на свое 39-летие рассказала, как сменились ее приоритеты в жизни

Телеведущая хотела закатить пир на весь мир в день рождения и гудеть до утра.

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина 8 Марта отмечает двойной праздник. Помимо Международного женского дня звезда экрана принимает поздравления с днем рождения.

Бородиной исполняется 39 лет. Отпраздновать свой личный новый год девушка собиралась на широкую ногу. «Планировали гулять и веселится до утра, подготовка длилась 3 месяца, за неделю я все отменила…», — призналась именинница.

Сейчас ее жизненные приоритеты сменились. И ей уже не так важна грандиозность пиршества, сколько присутствие близких рядом.

«Главное, чтобы все были живы и здоровы, в любом случае, любимые друзья, узкий круг, сегодня меня обнимут и будут рядом, а большего мне и не надо… С праздником девочки», — написала звезда.

Бородина поблагодарила всех друзей, родных и Бога за то, что имеет сегодня в жизни. Причины отмены торжества телеведущая не назвала.

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