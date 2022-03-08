«Такой родной, такой любимый»: Киркоров назвал костюм, в котором выступает внук Пугачевой на «Маске»

Поп-король отечественной эстрады не хочет слышать иных версий и уверен, что наследник примадонны на этот раз точно участвует в проекте.

Четвертый выпуск вокального шоу «Маска» телезрители увидели на НТВ накануне 8 Марта. Помимо новых ярких номеров и неожиданных вокальных партий поклонники проекта услышали новые версии жюри о том, кто может скрываться под масками.

И если относительно других героев у судейской коллегии есть масса версий, то в адрес Козерога была озвучена лишь одна. Председатель жюри Филипп Киркоров убежден, что в ней выступает внук Аллы Пугачевой.

«Тут даже не надо анализ сдавать, тут и так все понятно: такой родной, такой любимый – и это Никита Пресняков. Я уверен. Потому что чувства родственные все равно очень сильны. И я чую, чую», заявил Киркоров. И резюмировал: «Там находится невероятно талантливый артист и достойный наследник своих гениальных предков!».

Киркоров оценил не только вокальные данные Козерога, но и его чувство юмора: «Это отличительная черта этой семьи. Там гены такие, там намешано такое!». Версия Киркорова удовлетворила Тимура Батрутдинова, и он быстро согласился с коллегой: «Никита, ты крутой!», — вторил певцу комик.

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