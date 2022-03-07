Волочкова 7 марта поздравила россиян с Новым годом

Балерина также собралась зажечь огни на елочке.

Анастасия Волочкова 7 марта написала в своем Instagram: «С Новым годом!» Нет, балерина не перепутала дни, звезда пошутила.

Выйдя из своего роскошного дома вечером, она с удивлением обнаружила, что на улице идет снег и вокруг лежат сугробы.

«Как снежок хрустит! Ну что сказать — весенне-мартовский Новый год! Сейчас елку зажжем, будем снеговика лепить!» — прокомментировала Волочкова.

Ранее звезда порадовала публику фирменным шпагатом, помахав ногами, как крыльями бабочки за спиной у своего друга Дмитрия. В последнее время Анастасия часто посещает со своим спутником спортивный зал.

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