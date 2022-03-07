Ждала 10 лет: звезда фильма «Перл Харбор» Джош Хартнетт женился на матери троих детей

Красавец-актер Джош Хартнетт, известный российскому зрителю по картинам «Перл Харбор», «Факультет», «Счастливое число Слевина» и «Гнев человеческий», много лет тешил надежды своих поклонниц.

10 лет он состоял в отношениях с актрисой Тэмсин Эгертон, которая родила ему троих детей, но все никак не желал заключать с ней брак. Артист витиевато уходил от вопросов о свадьбе и говорил что-то про детей, которых почему-то нужно вначале на ноги поставить. Между тем, количество детей все увеличивалось.

В итоге выяснилось, что он женился на матери своих наследников еще в ноябре прошлого года, пригласив на церемонию 9 близких друзей. Бракосочетание прошло в Лондоне. Малыши Джоша и Тэмсин тоже присутствовали на церемонии.

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