В Киеве решили арестовать Баскова за его позицию по Украине

Николай Басков стал одним из первых отечественных артистов, кто открыто поддержал Россию в ее спецоперации на Украине.

«Россия войны не начинает, Россия их заканчивает», — написал он в своем Instagram.

И изложил свою позицию, посчитав, что иного выхода из этой ситуации не было. За это соцсеть прикрыла обложку его поста, написав на ней: «Ложь».

Генпрокуратура Киева тоже обратила свой взор на российского артиста. Она подозревает Николая Баскова «в пропаганде и оправдании спецоперации на Украине». Местный суд удовлетворил ходатайство об аресте музыканта.

Ранее мы писали об отмене показов Валентина Юдашкина на Парижской Неделе моды, к которой российский кутюрье, больной раком, готовился целый год.

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