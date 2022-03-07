«Впервые на экранах»: Кудрявцева взяла на руки крохотную внучку Евгения Осина

Дочь знаменитого певца Евгения Осина рассказала на телевизионной передаче о том, как складывается ее жизнь.

Лера Кудрявцева уже давно ведет передачу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Она обсуждает острые темы, узнает подробности из жизни звезд. Примечательно, что ей удавалось общаться с разными артистами.

В 2018 году умер Евгений Осин, который исполнял хит «Плачет девушка в автомате». У него осталась взрослая дочка Агния, но она предпочитает не афишировать родство с артистом.

А вот накануне наследница Осина стала гостьей на передаче, где пообщалась с Кудрявцевой. Более того, телеведущая познакомилась с внучкой Осина Ксенией. Малышка появилась на свет в прошлом году.

«Впервые на экранах внучка Евгения Осина. Такой ребеныш! Я уже и забыла, что бывают такие маленькие», — заявила Кудрявцева.

Она сразу сказала, что семимесячная кроха похожа на своего звездного дедушку. А вот дочка Осина рассказала, что уже не раз про это слышала. Она сама воспитывает кроху, без помощи нянь. Ксения призналась, что ее муж — инженер. Они живут в квартире певца, где и растят кроху.

Пока в квартире дочка артиста почти ничего не поменяла, кроме комнаты, где сделала детскую. А также вместо бильярдного стола дома появился вольер для животных. У нее два кота, девять кошек и восемь котят.

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