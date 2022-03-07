«Заткнись, глупая женщина!»: как Елизавете II хамил ее собственный муж 

Принц Филипп и королева Великобритании прожили в браке 73 года.

Брак Елизаветы II и принца Филиппа является самым долгим в мировой истории и одним из самых образцово-показательных. Их официальный союз длился 73 года вплоть до смерти герцога в 2021 году.

Но, как оказалось, этот брак не так уж идеален, как думают многие. Один из сотрудников королевского дворца рассказал, как услышал интересный диалог со стороны королевы и ее мужа.

«Заткнись ты, глупая женщина!» — сказал принц Филипп. «Я не глупая женщина, я королева!» — ответила ему Елизавета II.

Удивленному очевидцу люди из персонала сказали, что это обычное дело для супругов, написало Тhe Sun. Также издание сообщило, что в период пандемии и самоизоляции королевская чета не только не разругалась, как многие мужья и жены. А напротив — стали ближе друг к другу, рассматривая старые семейные фотографии и наслаждаясь вместе ретрофильмами. Они повздорили тогда лишь раз — когда королева предложила мужу просмотреть написанные им картины, а ему этого делать не хотелось.

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