Не угадал никто: в новом выпуске шоу «Маска» рассекретили Лошадь

Четвертый выпуск шоу «Маска» не заставил себя долго ждать – его показали в эфире НТВ на следующий день после третьего. И он вышел столь же интригующим и таинственным, как предыдущие. В фиале все узнали, кто скрывается под маской Лошади.

Претендентами на вылет оказались Осьминог, Лошадь и Пончик. Зрители в студии решили, что восьминогая героиня должна продолжить участие и спасли ее. Голосование жюри кроило судьбу Лошади — именно ее решили рассекретить судьи. И когда она сняла маску, то ни один из членов жюри не ожидал увидеть под ней Нонну Гришаеву, заслуженную артистку России, актрису театра и кино.

«Я не успела даже близко показать все то, что было намечено», — призналась звезда.

Жюри, судя по всему, окончательно запутались в версиях. И часто отказывались от версий, который выдвигали прежде. Например, в той же Лошади им слышались Лада Дэнс, Ольга Кормухина, Мария Зацева, Анита Цой или Анжелика Агурбаш.

Следующий выпуск шоу выйдет в эфир в воскресенье, 13 марта.

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