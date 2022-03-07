«Ангельски хороша»: Клава Кока в лосинах с разрезами блеснула изящными ножками

Певица решила поделиться новым фото. Она даже в толстовке оверсайз не скрыла свою красоту.

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она участвовала в разных музыкальных шоу. Несмотря на то, что певица столкнулась с критикой, ей удалось построить успешную карьеру.

Теперь у молодой блондинки миллионы поклонников. Она радует их не только своим вокалом, но и яркими образами. Артистка любит удивлять, поэтому не боится экспериментов с имиджем.

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Недавно Кока отметилась в миниатюрном платье. А вот 7 марта она отметилась на тренировке. Певица запечатлелась в толстовке Balenciaga фиолетового цвета и лосинах с разрезами расцветки тай-дай. Она грациозно сидела на коврике.

Артистка подчеркнула изящные ножки. Наряд позволил сделать акцент на ее тонкие щиколотки. Клава отметила, что не перестает совершенствовать свою фигуру.

«Между работой работаю над собой», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Однако некоторые подписчики посчитали, что она очень постройнела. «Какая милая», «Такая стройняшка», «Клава, просто ангельски хороша», «Уже ножки-спички», «Какая красивая блондинка», «Просто восхищение», «Тоненькая такая», «Ножки очень красивые! Просто идеал», «Так классно выглядишь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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