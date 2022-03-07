«Это может быть Кристина»: Филипп Киркоров считает, что в шоу «Маска» принимает участие дочь Аллы Пугачевой

В этот предпраздничный понедельник канал НТВ показал четвертый выпуск нового сезона самого охраняемого и засекреченного проекта — шоу «Маска».
Когда на сцене выступил Осьминог, председатель судейской коллегии Филипп Киркоров выдвинул интересную версию.
«Это может быть Кристина!» — заявил Филипп Киркоров.
По его утверждению, в маске Осьминога вполне может быть дочка Аллы Пугачевой.
Кстати, судьи считают, что семья Примадонны принимает участие в шоу «Маска» почти в полном составе.
По мнению членов жюри проекта, под маской Козерога может прятаться Никита Пресняков, а Леопарда — его мачеха Наталья Подольская.
Напомним, что в предыдущем выпуске шоу «Маска» был разоблачен Павлин. Им оказалась певица Альбина Джанабаева.
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