«Он как ребенок»: почему Савичева повздорила с Фадеевым

Юлия Савичева знакома с Максом Фадеевым с трех лет. Ее отец — барабанщик, некогда работал в группе «Конвой» — тесно дружил с композитором. Они бывали друг у друга в домах и веселились вместе на вечеринках.

Поэтому, когда Юлия выросла как артистка, вопроса, кто будет ее продюсером не возникало. Тем не менее, спустя годы, певица стала замечать холодок, который исходил от Фадеева и искренне не понимала его причины. Потом он и вовсе разорвал с ней контракт, какие-либо уговоры с ее стороны не действовали.

Савичева лишь позже поняла, что на него воздействовало окружение.

«Вы даже не представляете, какие есть люди в мире шоу-бизнеса! Макс — он, как ребенок! Ранимый, чуткий, добрый, доверчивый. Он не устоял, когда такие люди окружили его», — рассказала Савичева изданию 7days.ru.

Около года назад они помирились. Юлия первой стала писать Максиму Фадееву сообщения, тот сперва не реагировал, а потом откликнулся, после нескольких разговоров он понял, что его артистку оклеветали. Певица считает, что те люди наговорили на нее из зависти.

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