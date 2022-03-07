«Кстати, весну разрешили?»: Филипп Киркоров на шоу «Маска» передал привет Алле Пугачевой

На телеканале НТВ в этот понедельник, 7 марта, вышел в эфир четвертый выпуск шоу «Маска». Его открыл участник в костюме Козерога.

Судьи считают, что в нем может прятаться внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков.

«Тут и так все понятно. Такой родной, такой любимый, и это — Никита Пресняков. Чувства родственные очень сильны. Я чую!» — поделился своими эмоциями по поводу Козерога Филипп Киркоров.

Уже после выступления Козерога Филипп Киркоров решил задать провокационный вопрос.

«Кстати, весну разрешили?» — поинтересовался тот у Козерога, считая, что перед ним внук Аллы Пугачевой.

Дело в том, что в первое воскресенье весны Алла Борисовна Пугачева, по традиции, собирает друзей и открывает двери и окна и вместе с гостями говорит: «Весну разрешаю!»

«Давайте поддержим эту традицию, передадим ей привет», — предложили судьи проекта «Маска».

Напомним, в этом году в первый день весны Алла Пугачева передала своим поклонникам приветствие и подарки. Праздника не было, поскольку Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула Россию.

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