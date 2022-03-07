«Расправляются крылья и хочется жить»: Бородина объяснила, почему в это сложное время ей хорошо

Ксения Бородина недавно вернулась из Дубая. И, хотя такую роскошь может позволить себе далеко не каждый, ведущая призналась в отпуске, что у нее отвратительное настроение. Оно и понятно – ситуация напряженная и трудно не поддаться унынию.

Тем не менее в преддверии Международного женского дня звезда решила взять себя в руки и настроиться на позитив, увидев в окружающем мире прекрасные стороны. Тем более, что 8 марта у нее день рождения, Ксении исполняется 39 лет.

«8 марта — один из самых любимых праздников с детства. Потому в этот день я родилась. Это день весны, любви, радости, ощущение скорого лета, тепла и просто счастья. Повсюду цветы, улыбки, красивые женщины, так было всегда… И сразу совсем другое настроение, чувствуешь, как расправляются крылья и хочется жить. И вы знаете, сегодня, несмотря ни на что, я хочу и чувствую праздник. Все пройдет, все закончится, санкции тоже не вечны, а самое главное, что когда все закончится, то мы то с вами останемся, вопрос только какими», — написала в личном блоге Бородина.

Знаменитость посоветовала своим подписчикам выдохнуть, расслабиться, улыбнуться и почувствовать себя лучше.

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