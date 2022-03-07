Матвеев впервые рассказал об отношениях с Михаилом Боярским

У актера довольно теплые чувства к своему тестю.

Максим Матвеев является зятем знаменитого актера Михаила Боярского уже более 10 лет. Звезда сериала «Триггер» женился на его дочери Лизе, с которой они растят двух сыновей.

В интервью блогеру Надежде Стрелец Матвеев признался, что Боярский — очень глубокий человек, хотя большинство людей, которые с ним поверхностно общаются, воспринимают его по-другому.

«Но они не знают, какой он дома. Он гораздо интереснее и разнообразнее, чем создает о себе впечатления. Мне легко с ним. В жизнь он не несет шлейф своих заслуг», — отметил Матвеев.

В Сети неоднократно писали о разводе Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, однако звездный тесть всячески опровергал эти слухи. Напротив, он становился на защиту супруга наследницы, поскольку питает к нему самые теплые чувства.

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