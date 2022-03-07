Не Боярская: Максим Матвеев назвал человека, который изменил его жизнь

Актер Максим Матвеев — личность довольно неординарная и творческая. В интервью блогеру Надежде Стрелец артист признался, что однажды познакомился с психологом Сергеем Насибяном, который в буквальном смысле изменил его жизнь.

«Мы начали общаться на съемках сериала «Триггер», он был консультантом на площадке. Именно тогда мне это было очень нужно, ничего же не бывает просто так. Он мне очень помог и изменил жизнь даже», — отметил Матвеев.

Идея «Триггера» появилась именно благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном — адептом провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности.

Его по праву можно назвать соавтором сценария, ведь именно Насибян консультировал съемочную группу, читал все написанные серии и вносил правки с точки зрения действующего психолога.

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