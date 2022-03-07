Муж Боярской признался в своей вспыльчивости

Актер также рассказал, как с этим справляется.

Актер Максим Матвеев дал большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Артист признался, что в жизни бывает иногда вспыльчивым.

«Я интроверт, но уже более социализированный интроверт, — признался Максим.

При этом Максим подчеркнул, что для него большое значение имеют физические нагрузки. Переживания, как правило, актер замещает спортом.

«В пандемию я даже дома соорудил небольшой спортивный уголок, полтора часа в день я занимаюсь спортом стабильно», — отметил Максим.

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