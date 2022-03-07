«Американцы предоставляют самолеты»: Цыганов изъявил желание пойти добровольцем на Украину

По словам мужа певицы, у него есть опыт ведения боевых действий.

Муж певицы Вики Цыгановой Вадим в Instagram заявил, что готов пойти добровольцем на Украину.

«Ситуация меняется моментально. Я с болью смотрю, как развиваются события на Украине. Мы вам Владимир Владимирович доверяем. Правильно все делаете». Вадим Цыганов

Как отметил Вадим Цыганов, он в шоке, что происходит в соседней стране. «Шестнадцать тысяч наемников двигаются в сторону Украины. Американцы предоставляют самолеты. Мы тоже готовы выступить добровольцами. Люди, которые верят и любят Россию. Люди, которые имеют опыт военных действий. Мы готовы выступить», — заметил Вадим Цыганов.

Напомним, что Вика Цыганова не раз выступала перед солдатами в горячих точках. В частности, она посещала Чеченскую республику, когда там шли боевые действия.

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