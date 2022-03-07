Законсервировалась? Действительно ли Лера Кудрявцева не изменилась за последние годы

Про ведущую телеканала НТВ Леру Кудрявцеву поклонники часто говорят, мол, законсервировалась. Имеется в виду, что за последние десятилетия звезда экрана не изменилась, разве что совсем немного и исключительно — в лучшую сторону.

В мае этого года Лере Кудрявцевой исполнится 51 год. Но женщиной в возрасте ее назвать очень трудно.

Не так давно Лера Кудрявцева показала свое фото образца 1995 года, ей тогда было 24 года, и она начала работать на ТВ в популярной тогда программе «Муз Обоз».

Кстати, Лера Кудрявцева не скрывает, что обрабатывает и фотошопит снимки, которые публикует на своей странице в Instagram. Звезда говорит, что хочет выглядеть эстетично.

Но те, кто смотрит передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», которые на НТВ ведет Лера Кудрявцева, могут увидеть теледиву без фотошопа.

В телевизионных студиях хороший свет, который, по словам самой же Леры Кудрявцевой, показывает ее только в выгодных ракурсах.

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