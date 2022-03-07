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«Всегда в сердце»: Николай Цискаридзе показал могилу мамы и почтил ее память

Ректор Академии балета Николай Цискаридзе заговорил о близком человеке в годовщину смерти.

«Всегда в сердце»: Николай Цискаридзе показал могилу мамы и почтил ее память
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Известный артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе публично почтил память своей мамы, Ламары Николаевны Цискаридзе, которой не стало в марте 1994 года.

В микроблоге Николай Цискаридзе поделился архивным снимком, на котором он запечатлен в момент посещения могилы мамы.

«Мама. Каждый взрослый, пока у него живы родители, еще ребенок. Сегодня 28 лет, как я стал абсолютно взрослым! Был ли я когда-то ребенком, я уже не помню… Маленьким себя вспоминаю, в школе отчетливо помню, премьером БТ. Помню каждый день, а вот ребенком — почти нет.

Так рано пришлось столкнуться со многими реалиями мира… Но в любом случае родители всегда в сердце, и они — это счастье, радость, свет и солнце!» — написал под снимком Николай Цискаридзе.

Подписчики Николая Цискаридзе поблагодарили его за память о маме, они признались, что восхищаются женщиной, воспитавшей такого сына.

Николай Цискаридзе на могиле мамы.
Николай Цискаридзе на могиле мамы. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay/

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годовщина смертимамы звездНиколай Цискаридзепамять