«Всегда в сердце»: Николай Цискаридзе показал могилу мамы и почтил ее память

Известный артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе публично почтил память своей мамы, Ламары Николаевны Цискаридзе, которой не стало в марте 1994 года.

В микроблоге Николай Цискаридзе поделился архивным снимком, на котором он запечатлен в момент посещения могилы мамы.

«Мама. Каждый взрослый, пока у него живы родители, еще ребенок. Сегодня 28 лет, как я стал абсолютно взрослым! Был ли я когда-то ребенком, я уже не помню… Маленьким себя вспоминаю, в школе отчетливо помню, премьером БТ. Помню каждый день, а вот ребенком — почти нет.

Так рано пришлось столкнуться со многими реалиями мира… Но в любом случае родители всегда в сердце, и они — это счастье, радость, свет и солнце!» — написал под снимком Николай Цискаридзе.