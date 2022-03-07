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Яна Рудковская сравнила Иосифа Пригожина с собакой

Веселую шутку оценили и подписчики.

Яна Рудковская сравнила Иосифа Пригожина с собакой
Иосиф Пригожин. Фото: «Инстаграм»

Иосиф Пригожин часто говорит о том, что не стесняется посмеяться над самим собой. Продюсер выложил в «Инстаграме» фото с французским бульдогом темно-серого окраса, намекая на то, что они очень похожи с псом.

В свою очередь, Яна Рудковская, отметившаяся под постом, согласилась с его точкой зрения.

Веселую шутку продюсера оценили его подписчики. Люди писали, что, если бы пес тоже улыбнулся, тогда стал бы копией хозяина.

Иосиф Пригожин с собакой. Фото: Инстаграм
Иосиф Пригожин с собакой. Фото: «Инстаграм»

Напомним, два года назад Пригожин выложил фото из парка развлечений — на снимке Пригожин находился в окружении фигур персонажей из мультфильма «Шрек». Таким образом он указал на свое сходство с зеленым великаном.

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