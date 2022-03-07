Яна Рудковская сравнила Иосифа Пригожина с собакой

Иосиф Пригожин часто говорит о том, что не стесняется посмеяться над самим собой. Продюсер выложил в «Инстаграме» фото с французским бульдогом темно-серого окраса, намекая на то, что они очень похожи с псом.

В свою очередь, Яна Рудковская, отметившаяся под постом, согласилась с его точкой зрения.

Веселую шутку продюсера оценили его подписчики. Люди писали, что, если бы пес тоже улыбнулся, тогда стал бы копией хозяина.

Напомним, два года назад Пригожин выложил фото из парка развлечений — на снимке Пригожин находился в окружении фигур персонажей из мультфильма «Шрек». Таким образом он указал на свое сходство с зеленым великаном.

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