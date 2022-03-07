Сергей Светлаков: «Все уезжают из Москвы, а мы только приезжаем»

Известный актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, в спешке покинувших Москву, только что прилетел в столицу.

На своей странице в Instagram Сергей Светлаков поделился кадрами, на которых запечатлен в аэропорту.

В черной шапочке и маске на лице Сергей Светлаков толкал перед собой тележку с чемоданами и записал видео, которым дал понять, что не одобряет поведения некоторых селебрити, поспешивших уехать из России.

«Все уезжают из Москвы, а мы только приезжаем. Поэтому, если что, звоните, заходите», — сказал в кадре Сергей Светлаков.

Подписчики шоумена поспешили напомнить ему, что уезжают далеко не все, а только незначительный процент. Большинство остаются дома.

«Кто все? Кому стыдно уезжают?», «Че ты гонишь! Кто уезжает?! Панику не сей!», «Это он, скорее всего, говорит о продажных знаменитостях, которые свалили из страны», — обсудили в Сети.

Напомним, из России за последние несколько дней уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Эммануил Виторган, Кантемир Балагов и другие знаменитости.

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