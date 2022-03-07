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«Происходящее в мире не касается простых людей»: Хаапасало — об отношении к русским в Финляндии

По словам актера, многие россияне имеют недвижимость в его родной стране.

«Происходящее в мире не касается простых людей»: Хаапасало — об отношении к русским в Финляндии
Вилле Хаапасало. Фото: Globallookpress.com

Звезда картины «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало заявил, что в девяностых годах прошлого века многие финны с пренебрежением относились к России, но с годами все изменилось.

Как отметил актер, сейчас же россияне имеют недвижимость в Финляндии. С местными у них дружеские отношения. У него в Финляндии дача, и рядом живут русские, которые также купили себе дома.

Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало. Фото: Globallookpress.com

«Тихо, мирно, спокойно, хорошо живем. Правда, теперь посмотрим, куда все движется… Но я всегда считал и считаю: происходящее сейчас в мире не касается простых людей, они к этому непричастны».

Вилле Хаапасало

Напомним, что Вилле Хаапасало получил огромную известность в России, снявшись сразу в нескольких российских фильмах. Он всегда уважительно отзывается о нашей стране, сообщает «АиФ».

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