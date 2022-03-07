Малышка во всю гулит и лопочет: Бергюзар Корель пощекотала пальчики малютки Лейлы

Бергюзар Корель поделилась в stories микроблога свежими домашними кадрами с дочкой Лейлой. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» положила малютку к себе на живот, так чтобы в кадр попали только сладкие пяточки крохи.

Так, личико дочурки Бергюзар от поклонников пока скрывает. Зато охотно делится моментами нежности с малышкой. Жена Халита Эргенча пощекотала пальчики дочки, а та в ответ гулила и лопотала на своем. Корель ворковала с Лейлой, которая словно отвечала маме. Актриса облачила дочку в молочные ползунки со звездочками.

Бергюзар Корель вместе с Халитом Эргенчем и детьми, а помимо дочки у пары также есть сыновья Али и Хан, проводит уикенды в Лондоне. При этом в турецкой прессе писали, что актер из сериала «Великолепный век» обосновался в Европе.

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