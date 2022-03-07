«С этим «Камеди Баттл» не выиграть»: Харламов обвинил в распространении фейков о нем украинского комика

Шоумен Гарик Харламов в Instagram обвинил в неудачном фейке о нем украинского актера и комика Александра Саса.

«Начну с фейка, который распространился сегодня с якобы моим голосовым сообщением. С призывами и агитацией. Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею. А вот тому, кто имеет к этому отношение, хочу сказать лично. Александр Сас, пародия — говно! С этим «Камеди Баттл» не выиграть!» Гарик Харламов

Как отметил Гарик Харламов, ему не стыдно быть русским. Всего его родственники — русские. Он будет гордиться своей родиной и национальностью как любой вменяемый человек до конца своих дней. По словам Харламова, он хочет, чтобы люди как раньше смеялись над бытовыми проблемами и подкалывали друг друга.

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Ранее в Сети стали распространяться ролики с мнениями Гарика Харламова о ситуации на Украине. В частности, он якобы говорил: ему стыдно, что он русский.

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