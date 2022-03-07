«Хотела петь песни, которые написала сама»: дочь Осина объяснила, почему не сотрудничает с Разиным

По словам Агнии Ткаченко, у них не получилось наладить с продюсером контакт.

Дочь музыканта Евгения Осина — Агния Ткаченко — в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, куда она пришла с дочкой Ксюшей, рассказал о своей жизни после смерти знаменитого отца.

«В воспитании дочки мне очень помогает моя мама. Мой муж по профессии инженер. Мы живем в квартире у моего папы. Она досталась мне от папы. Мы сделали в квартире ремонт перед рождением дочери». Агния Ткаченко

По словам Агнии Ткаченко, у них в доме живет восемь котят. Также девушка призналась, что не стала сотрудничать с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. «Я хотела петь песни, которые написала сама. Он предлагал исполнять хиты из девяностых годов. Это все-таки другая стилистика. А еще поставили памятник на могиле отца из белого мрамора. Ушло где-то полтора миллиона рублей», — заявила дочь Евгения Осина.

Напомним, что Евгений Осин ушел из жизни в 2018 году. В последние годы жизни у него были серьезные проблемы с алкоголем.

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