«Многие одумаются»: Ярушин воззвал к вмиг «переобувшимся» и покинувшим Россию звездам

Актер из сериала «Универ. Новая общага» добавил, что не хотел бы видеть, как эти псевдопатриоты бегут назад. Строить какие-то отношения с такими людьми Ярушин не готов.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Стас Ярушин в личном микроблоге воззвал к коллегам-артистам, которые в спешке уехали из России. Экс-участник КВН считает, что многие звезды сделали это на эмоциях, толком не оценив ситуацию и реальное положение дел. При этом, говоря о таких псевдопатриотах, Ярушин подметил, что он против их возвращения на родину. Раз уж они сбежали из страны в свое время.

«Человек, не разобравшись в ситуации, начинает истерить… Но, пообщавшись последнюю неделю с некоторыми своими коллегами, я, мягко говоря (был сильно удивлен. — Прим. ред.). Многие из них сняли маски». «Патриотизм» зашкаливает! Когда-нибудь многие одумаются! Но возвращаться будет поздно. Лично я буду против ваших возвращений и «переобуваний»! Я против того, что вы будете в моей стране опять что-то делать», — отметил Ярушин.

Кстати, ранее рэпер Тимати ответил на едкие выпады Макса Барских. Украинский певец заявил, что своей популярностью и востребованностью он обязан вовсе не российским поклонникам. В ответ экс-«фабрикант» напомнил Максу о том, как он «плясал» у нас на корпоративах. И не гнушался давать концерты, получая неплохие гонорары.

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