«Видел за 16 лет дочь всего два раза»: Юрий Титов признал себя непутевым отцом

Как отметил музыкант, не так давно они встречались по ее инициативе.

Певец Юрий Титов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что видел свою дочь Реди за 16 лет всего два раза.

«В январе моей дочери Реди исполнилось 16 лет. Я видел за это время ее всего два раза. Так бывает, к сожалению. Первый раз мы увиделись с ее бабушкой и мамой. Очень теплая получилась встреча. А недавно вдвоем увиделись». Юрий Титов

Как отметил Юрий Титов, недавно они встретились по инициативе дочки во второй раз. «Мы посидели в кафе недалеко от дома. Дочь всегда называет меня Юра. У нее есть семья и папа, а я только биологический родитель. Мне много раз говорили, что я чужой и лишний, но все равно — кровь не вода. К сожалению, в 21 год я не взял на себя ответственность за ребенка», — заявил Юрий Титов.

Напомним, что матерью дочери Юрия Титова является певица Теона Контридзе. Как только певец много лет назад узнал о беременности исполнительницы, то, что называется, сделал ноги. Лишь не так давно в интервью он проговорился, что у него есть внебрачная дочь.

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