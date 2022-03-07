«Весну разрешаю от имени Аллы Борисовны»: встреча фанатов Пугачевой с ее представителем попала на видео

Поклонники сильно расстроились, что Примадонна не смогла выйти к ним лично.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram «Алламания» появилось видео, на кадрах которого поклонники стоят около замка Примадонны в деревне Грязь.

Представительница Аллы Пугачевой вышла к поклонникам с доверенностью на разрешение весны. Сама Алла Пугачева по какими-то причинам не смогла присутствовать на мероприятии.

«Дорогие АллаМаны. Алла Борисовна с Максимом дома. Она передала вам всем обращение: «Здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны. Спасибо вам, мои дорогие поклонники». Алла Борисовна и Максим передали поклонникам красивые сувениры, их вы можете увидеть в конце видео. Еще раз всех с Праздником желтых цветов. Ура! Весну разрешаю от имени Аллы Борисовны! Спасибо огромное, Алла Борисовна и Максим». Представитель Аллы Пугачевой

Напомним, что прошел слух, будто бы Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Однако, судя по всему, они находятся в замке в деревне Грязь.

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