Жена Богомазова из «Отпетых мошенников» рассказала, как сестра оставила певца без квартиры

Как отметила Виктория, сейчас они живут с семьей на съемной квартире.

Жена бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова Виктория в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как родная сестра оставила певца без трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

«Он по доброте душевной, когда пил, отказался от приватизации семейной родительской квартиры в пользу сестры. В один прекрасный день сестра Гарика решила, что ему хватит жить в этой квартире. А мы хотели там пожить во время пандемии». Виктория Богомазова

По словам Виктории Богомазовой, сестра Гарика пошла с иском в суд.

«Она уточнила исковые требования. В итоге сейчас Гарик с сыном могут жить в этой квартире, а я нет. Хотя я мама малолетнего ребенка. Там есть юридические нюансы. Нам нужна эта прописка. Мы сейчас живем в Москве на съемной квартире», — заявила Виктория Богомазова.

Напомним, что группа «Отпетые мошенники» была очень популярна на рубеже веков. Затем между солистами началось недопонимание и они стали строить сольные карьеры.

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