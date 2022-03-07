Гарик Богомазов рассказал о борьбе с Сергеем Амораловым за название группы «Отпетые мошенники»

Как отметил музыкант, бывший коллега вставляет ему палки в колеса.

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о борьбе музыкантов коллектива за название группы. Они не могут договориться, кому из них разрешено называться «Отпетыми мошенниками».

«Мы столкнулись с тем, что Сергей Аморалов нам с Томом Хаусом палки в колеса вставляет. Он зарегистрировал непонятным путем патент на название, нам ничего не сказав. Звонит организаторам и говорит, что на наших афишах нельзя размешать надпись «Отпетые мошенники». Гарик Богомазов

Жена Гарика Богомазова Виктория заметила, что Аморалов им звонит и даже угрожает.

«У всех на песни равноправные права. Здесь история именно про афиши и название. Он не хочет, чтобы на афишах было где-то написано «Отпетые мошенники». Сейчас нам можно петь песни, но нельзя употреблять название «Отпетые мошенники», — заметила Виктория Богомазова.

Группа «Отпетые мошенники» была очень популярна на рубеже веков. Затем между солистами началось недопонимание и они стали строить сольные карьеры.

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