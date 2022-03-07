«Выглядеть стильно становится все сложнее»: беременная жена Константина Ивлева переживает о внешности

Третья жена главного телешефа страны Константина Ивлева Валерия Куденкова скоро подарит ему ребенка, который станет первенцем для нее самой и третьим наследником у повара. Срок беременности уже большой, и по сути роды должны случиться со дня на день.
Молодая супруга Ивлева сейчас переживает больше о том, как выглядит в глазах мужа. «Выглядеть стильно становится все сложнее», — признается девушка. И поэтому она старается каждый день наряжаться в нечто стильное и эффектное.
Напомним, что свадьба у Константина и Валерии состоялась в марте 2021 года. А познакомилась пара в 2020 году на продуктовом рынке.
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