В стиле TikTok: воссоединившиеся Прилучный и Муцениеце закатили вечеринку на шестилетие дочки

Праздник пришелся по душе не только имениннице и ее ровесникам, но и взрослым.

В первые весенние выходные звезды Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились, чтобы вместе отпраздновать день рождения младшего общего ребенка. Их дочке Мии исполнилось 6 лет. По такому случаю родители закатили дочке настоящую вечеринку.

Праздник Прилучный и Муцениеце организовали в тематике TikTok. Звезды соцсети вели мероприятие, проводили конкурсы и приглашали гостей к веселью. А главными желанными персонажами вечеринки стали любимые Мией уточки Лалафанфан.

Мама именинницы сама отрывалась от души на детской вечеринке.

«Господи, как это сейчас было нужно», — призналась актриса.

Муцениеце с удовольствием плясала, подпевала и благодарила организаторов за столь веселый праздник. Закончилась вечеринка салютом из конфетти и угощениями.

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