«Русская Медиагруппа» приостанавливает сотрудничество с Лободой, Брежневой и другими звездами

Российский медиахолдинг «Русская Медиагруппа», в состав которого входят в том числе русскоязычные радиостанция «Русское Радио» и телеканал RU.TV, приостанавливает сотрудничество с украинскими музыкантами Иваном Дорном, Максом Барских, Потапом и Настей, MONATIK, DOROFEEVA, Светланой Лободой, ALEKSEEV, Верой Брежневой, Валерием Меладзе, а также с российскими группами «Аквариум» и «2Маши».

Ранее эти музыканты позволили себе негативные и резкие высказывания в адрес России. Как отмечается в сообщении, «надменное и презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании политической позиции» не оставляет холдингу никакого выбора, как поступить в такой ситуации. Все контракты со звездами будут в самое ближайшее время расторгнуты.

Напомним, что «Русское радио» слушает более двадцати миллионов россиян. Также у радиостанции огромная армия поклонников за рубежом. Ротации песен в эфире радиостанции вышеперечисленных музыкантов существенно повлияли на рост популярности украинских звезд.

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Заметим, что решение о дальнейшей ротации и продолжение сотрудничества будет принято позже после выяснения всех обстоятельств. Сейчас, как отметили в холдинге, сложно разобраться, почему украинские артисты выступили негативно в адрес России. Не исключено, что на них или их близких было оказано определенное давление, сообщает russianmediagroup.ru.

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